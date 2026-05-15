Здание Российской государственной библиотеки — настоящий город для книг. Спроектированное в эпоху авангарда, оно решено в духе сталинского ар-деко, но при этом безупречно решает все функциональные задачи одного из самых больших книгохранилищ мира. Участники экскурсии рассмотрят альтернативные проекты библиотеки, определятся с её градостроительным положением и вглядятся в детали. Затем побывают в служебных помещениях и увидят закулисную жизнь книжного города со своей системой электрочасофикации, телефонной станцией, киноаппаратной, пневмопочтой и транспортной инфраструктурой. А также благодаря посещению библиотеки после закрытия окажутся в легендарном третьем читальном зале. На экскурсии ты увидишь: — внутренний дворик с фонтаном и круглые окна, перекликающиеся с оформлением павильона метро «Чистые пруды» — картотеки, фойе и читальные залы — уникальные интерьеры в духе ар-деко На экскурсии ты узнаешь: — в чём особенность советского ар-деко и как отличать его от других стилей — как устроена библиотека внутри — как хранятся и поступают к читателю миллионы книг Продолжительность: 2,5 часа. Экскурсия начнётся: м. «Библиотека имени Ленина», справа от главного входа в библиотеку, под колоннадой. Организационные моменты: Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Ты узнаешь гида по белой табличке с надписью «Москва глазами инженера». Часть экскурсии проходит на улице. Пожалуйста, одевайся по погоде, надевай удобную обувь. Экскурсия проходит в нерабочие часы библиотеки, поэтому посещение книгохранилища в данном маршруте не предусмотрено. Экскурсию внутри библиотеки проводят сотрудники библиотеки. Продолжительность: 2,5 часа Ближайшие даты: 15 мая 19:00 22 мая 19:00 29 мая 19:00