Милли устраивается прислугой с проживанием к состоятельной семье Винчестер, живущей в загородном особняке. Девушка только что вышла по УДО, и ей необходима эта работа, но находить общий язык с хозяйкой Ниной становится всё сложнее: та заметно не в себе и регулярно к ней цепляется. Зато её супруг Эндрю — само очарование. Мужчина сглаживает любые конфликты и, кажется, положил глаз на Милли.