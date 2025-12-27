Прощальная вечеринка Gorilla zippo & friends в Gazgolder club из серии финальных событий перед закрытием легендарной площадки. Хедлайнер — Василий Вакуленко с электронным проектом Gorilla zippo. В лайнапе: Levandowskiy (live), Agraba, Audiense, Monoplay (dj set), Paysage, Sergey Sanchez, Skif, Tuman и Vlad Che.