Gorilla zippo & friends
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Прощальная вечеринка Gorilla zippo & friends в Gazgolder club из серии финальных событий перед закрытием легендарной площадки. Хедлайнер — Василий Вакуленко с электронным проектом Gorilla zippo. В лайнапе: Levandowskiy (live), Agraba, Audiense, Monoplay (dj set), Paysage, Sergey Sanchez, Skif, Tuman и Vlad Che.
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