Музыкальная программа для расслабления и отдыха. Тебя ждёт погружение в звучание более 15 медитативных музыкальных инструментов со всего мира. Ты будешь лежать под уютными пледами в группе до 20 человек. Ведущая — Елена Старова, дипломированный психолог, провела игру для 4000 участников.