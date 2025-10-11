Погружение в звучание более 15 медитативных музыкальных инструментов со всего мира. Ты будешь лежать под уютными пледами в группе до 20 человек. У каждого участника будет своё индивидуальное место для релаксации: йога-коврик, пледы, подушка. Музыкальная программа идёт 60 минут и еще 30 минут приятная подготовка к практике: ароматерапия. Ведущая — Елена Старова, дипломированный психолог, провела игру для 4000 участников.