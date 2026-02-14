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Гонг-концерт Николая Льговского

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

14 февраля — это не только День святого Валентина, но и официальный Всемирный день исцеления звуком. Николай Льговский — профессиональный музыкант-ударник, эксперт по оздоровлению с помощью звука, автора музыки для гонгов и обладатель самой большой коллекции гонгов в России. Ты услышишь и прочувствуешь телом оздоровительные вибрации гонгов в сочетании с большим набором уникальных плоских бронзовых колоколов-бил, изготовленных легендарным Александром Жихаревым. Звуки гонгов дарят расслабление, ощущение спокойствия и «перезарядки». Каждая встреча со звуком уникальна, ведь музыка рождается в настоящее мгновение

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