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Голубая рыбка

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Театр отвлекающего действия, мюзикл. История тяжелой супружеской жизни. Спектакль посвящён проблеме отсутствия общего языка и понимания, не только между стариком и старухой, но ещё и в отношении видимого и невидимого мира. Абстрактная сказка. Музыкальный спектакль, на сцене 4 артиста и всё действие они сопровождают игрой на музыкальных инструментах. Музыка становится частью персонажа и действия.

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