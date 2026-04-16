Театр отвлекающего действия, мюзикл. История тяжелой супружеской жизни. Спектакль посвящён проблеме отсутствия общего языка и понимания, не только между стариком и старухой, но ещё и в отношении видимого и невидимого мира. Абстрактная сказка. Музыкальный спектакль, на сцене 4 артиста и всё действие они сопровождают игрой на музыкальных инструментах. Музыка становится частью персонажа и действия.