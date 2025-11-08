Этот творческий эксперимент был записан в рамках музыкального фестиваля Skypark!Live в содружестве музыкантов со всего мира: AIWAA, Kermesse, Daniel Hokum, DIBIDABO, Volen Sentir, Kapchiz, Valique, IKVA. Голубь облетел полсвета, переодически зависая в поисках истины где-то на таможне, и преодолев непростой путь из Германии, наконец-таки приземлился в Москве.