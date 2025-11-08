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Голубь Серокарий и Небесный Парк

Leveldva
Большая Никитская ул., 12

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Этот творческий эксперимент был записан в рамках музыкального фестиваля Skypark!Live в содружестве музыкантов со всего мира: AIWAA, Kermesse, Daniel Hokum, DIBIDABO, Volen Sentir, Kapchiz, Valique, IKVA. Голубь облетел полсвета, переодически зависая в поисках истины где-то на таможне, и преодолев непростой путь из Германии, наконец-таки приземлился в Москве.

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