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Этот творческий эксперимент был записан в рамках музыкального фестиваля Skypark!Live в содружестве музыкантов со всего мира: AIWAA, Kermesse, Daniel Hokum, DIBIDABO, Volen Sentir, Kapchiz, Valique, IKVA. Голубь облетел полсвета, переодически зависая в поисках истины где-то на таможне, и преодолев непростой путь из Германии, наконец-таки приземлился в Москве.
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