Как звучать убедительно, даже когда волнуешься? Голос может выдавать неуверенность раньше, чем ты успеваешь это заметить. На тренинге разберёшься, как работают дыхание, артикуляция, дикция и голос, и главное — сразу применишь это на практике. За 60 минут ты не просто узнаешь, как говорить лучше, а начнёшь тренировать свой голос. Что будешь делать: • освобождать и включать голос • работать с дыханием • тренировать артикуляцию • улучшать дикцию • учиться говорить выразительно • применять техники в речевой практике Твой голос — это инструмент. Научись им управлять. Количество мест ограничено. Запись в ТГ