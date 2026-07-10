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Ораторское искусство и постановка голоса: тренинг

Старый Толмачёвский переулок, 7

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Как звучать убедительно, даже когда волнуешься? Голос может выдавать неуверенность раньше, чем ты успеваешь это заметить. На тренинге разберёшься, как работают дыхание, артикуляция, дикция и голос, и главное — сразу применишь это на практике. За 60 минут ты не просто узнаешь, как говорить лучше, а начнёшь тренировать свой голос. Что будешь делать: • освобождать и включать голос • работать с дыханием • тренировать артикуляцию • улучшать дикцию • учиться говорить выразительно • применять техники в речевой практике Твой голос — это инструмент. Научись им управлять. Количество мест ограничено. Запись в ТГ

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