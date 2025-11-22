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Про событие
Полное переосмысление музыкального мира артистки, где ключевым элементом становится насыщенный электронный звук. Музыка вне канонов и трендов. Фантасмагория с колющей правдой, где этнический вокал, трипхоповая мрачность и поэзия превращаются в стиль, а не в моду. Переродившись, ГЛУМ оставляет прошлое и звучит как символ новой искренности. Десятки миллионов стримов и культовый статус подтверждают: ГЛУМ — навсегда.
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