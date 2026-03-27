Расцвет альтернативного рока. Это фестиваль, где ты сможешь влиться и насладиться звуком и атмосферой, вибрациями свободы и весны. 27 марта — день «андреграунд» Носок игривой псины (Владимир) Смесь панка и фанк-металла, замешанная на жесточайшем кринж-роке из города Владимира. Короче, это очень нишево. Мы Здесь Были (Смоленск) Cмоленская поп-панк-группа, основанная в 2021 году, черпающая вдохновение из классики поп-панка и привносит в свое творчество современные элементы, создавая неповторимый стиль. Твой Север (Дубна) Это музыка на пересечении жанров, сочетающая элементы тяжелого и пост-рока с надрывным, энергичным и нежным женским вокалом. Лирика на границе исповедальной искренности и ярости попавшего в капкан хищника. Твой Север — здесь замерзает всё, кроме эмоций. Tuner Московская группа, основана в 2024г. Музыка в стиле поп-гранж с замесом панк-рока. Время есть Творчество о том, что внутри человека, чувства, эмоции, переживания.