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Шат аут, наконец-то в одном месте соберутся номинанты и дадут старт голосованию главной рэп премии страны. На Preparty объявят финальный список номинантов, которые попали в шорт лист премии. Среди номинантов оказались такие реперы, как Егор Крид, Macan, МОТ, Джиган, Big Baby Tape, Instasamka, Og Buda, Feduk, Bushido Zho, L’one, Niletto, Gone.Fludd, Saluki, Soda Luv, Дора, Captown, The Limba, Anikv, Бьянка, Смоки Мо, Хаски, ST, Jah Khalib, Lovv66, Sqwoz Bab, Alisha, Lil Krystalll, Thtill Pill, Thomas Mraz, Молодой Платон, Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets, Мэйби Бэйби, Rakhim, Kai Angel, Toxi$ и многие другие.
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