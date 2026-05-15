ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Гипнотика

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 7500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Открытие сезона летних вечеринок HYPNOTICA Саундсистема Гипнотика (Hypnotica) заваривает вечеринку на улице с фестивальной атмосферой во дворе ДК АЛЬФА КРИСТАЛЛ. Старые друзья, новые знакомства и одна ночь, где музыка – открытый космос, Вселенная электронных миров, сотканная из богатого диджейского и продюссерского опыта проверенных артистов и любимых резидентов. Диджеи: Izhevski Agraba Luckashyowa Rocca Ava Li Paysage Steering Гипнотика (Hypnotica) — музыкальное сообщество и творческое объединение, которое выросло с локальной сцены 2016 года в одну из самых узнаваемых промо-групп страны. За плечами команды успешные мероприятия и проекты в Москве и других городах, тысячи счастливых гостей и ярчайшие лайнапы с артистами со всего мира.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста