Открытие сезона летних вечеринок HYPNOTICA Саундсистема Гипнотика (Hypnotica) заваривает вечеринку на улице с фестивальной атмосферой во дворе ДК АЛЬФА КРИСТАЛЛ. Старые друзья, новые знакомства и одна ночь, где музыка – открытый космос, Вселенная электронных миров, сотканная из богатого диджейского и продюссерского опыта проверенных артистов и любимых резидентов. Диджеи: Izhevski Agraba Luckashyowa Rocca Ava Li Paysage Steering Гипнотика (Hypnotica) — музыкальное сообщество и творческое объединение, которое выросло с локальной сцены 2016 года в одну из самых узнаваемых промо-групп страны. За плечами команды успешные мероприятия и проекты в Москве и других городах, тысячи счастливых гостей и ярчайшие лайнапы с артистами со всего мира.