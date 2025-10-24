БЭК + TEMPLE DE PLASTIQUE + COLORBLOCK + КИСЛО. Гигабэк — гигабайты качественной музыки на большой коллаб-вечеринке от 4-х столичных команд, объединивших свои ДНК в одном пространстве. Танцпол превращается в полигон для экспериментов со звуком, светом и движениями. Funktion-One 2x2, нескончаемые B2B-сеты, чистая энергия и полная свобода быть собой. В лайнапе: IGOR ZOTOV B2B MISHA GUTMAN GALA B2B MOONOTON BYEBYELERI B2B MVXOOD SEXYTAMIR B2B MASHA VOLUM PAVEL VOLKOV B2B APO FC/DC