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Гигабэк

Хохловский переулок, 7-9с2

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Завершение:

от 1296₽ до 3780₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

БЭК + TEMPLE DE PLASTIQUE + COLORBLOCK + КИСЛО. Гигабэк — гигабайты качественной музыки на большой коллаб-вечеринке от 4-х столичных команд, объединивших свои ДНК в одном пространстве. Танцпол превращается в полигон для экспериментов со звуком, светом и движениями. Funktion-One 2x2, нескончаемые B2B-сеты, чистая энергия и полная свобода быть собой. В лайнапе: IGOR ZOTOV B2B MISHA GUTMAN GALA B2B MOONOTON BYEBYELERI B2B MVXOOD SEXYTAMIR B2B MASHA VOLUM PAVEL VOLKOV B2B APO FC/DC

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