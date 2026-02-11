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Стендап
Про событие
«Гиены Импрова» — это команда импровизаторов из Москвы, которая проводит комедийные шоу с элементами экспромта. Импров — это жизнь в моменте. Возьмут твои истории, боли и превратят их в сцены из жизни. Потому что лучший способ выйти из абьюзивного сценария — это хорошенько над ним посмеяться в компании своих.
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