«Гиены Импрова» — это команда импровизаторов из Москвы, которая проводит комедийные шоу с элементами экспромта. Импров — это жизнь в моменте. Возьмут твои истории, боли и превратят их в сцены из жизни. Потому что лучший способ выйти из абьюзивного сценария — это хорошенько над ним посмеяться в компании своих.