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Гибли Сторис

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Погружение в сказочную атмосферу фильмов японского режиссёра и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. Он оказал глубокое влияние на мировую анимацию, вдохновив целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал. Хаяо Миядзаки — японский режиссёр-аниматор, сценарист, продюсер, писатель, обладатель нескольких премий «Оскар». Он оказал глубокое влияние на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал. Дзё Хисаиси — японский композитор и пианист, прославившийся благодаря совместной работе с режиссером Хаяо Миядзаки. Миядзаки и Хисаиси вместе создали большое количество классических фильмов, таких как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Ветер крепчает». Хотя Миядзаки и Хисаиси работают в разных сферах искусства, их творчество взаимодополняющее. Благодаря их сотрудничеству появились неповторимые фильмы, которые завораживают зрителей своей красотой и эмоциональной глубиной. На концерте зрители отправятся в удивительное путешествие вместе с любимыми героями аниме. Пианист студии камерной музыки Simple Music исполнит произведения из анимационных фильмов выдающегося японского режиссёра Хаяо Миядзаки, которые сумели покорить сердца взрослых и детей по всему миру. Среди них: «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Небесный замок Лапута» и другие. Сказочная музыка в авторских аранжировках нашего пианиста увлечёт слушателей на совершенно новый уровень восприятия, подарит яркие впечатления и оставит прекрасные воспоминания от концерта.

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