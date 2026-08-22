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Герхард Рихтер. Между фотографией и абстракцией

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Немецкий классик всю жизнь балансирует на лезвии: он размазывает реалистичные портреты до состояния тумана и в то же время создаёт строгие цветовые абстракции с помощью гигантского ракеля. В рамках лекции обсудишь, почему Рихтер считает фотографию «несостоятельной реальностью», а случайность в живописи — главным врагом лжи. Рассмотришь, как травмы Второй мировой войны превратились в холодную оптику «серых картин» и взрывной цвет абстракций. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.

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