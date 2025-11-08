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Geju x Agraba

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дуэт Geju и Agraba изменил российскую электронную сцену. Виртуозы эклектики, они мастерски смешивают жанры, сохраняя живой и энергичный грув. Их выступления — будь то на Burning Man, фестивале ADE или в домашнем ДК — погружают танцпол в состояние коллективной медитации.

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