Дуэт Geju и Agraba изменил российскую электронную сцену. Виртуозы эклектики, они мастерски смешивают жанры, сохраняя живой и энергичный грув. Их выступления — будь то на Burning Man, фестивале ADE или в домашнем ДК — погружают танцпол в состояние коллективной медитации.