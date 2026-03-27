Импрессионисты изменили саму оптику искусства. Они отказались от грандиозных сюжетов и обратились к тому, что происходит каждый день: прогулка по набережной, танец в пригородном кафе, завтрак в саду, отражение неба в воде. Именно в этих простых сценах они нашли источник подлинной радости. На лекции будешь разбираться, как свет стал главным героем живописи, почему цвет начал «дышать», а мазок — «вибрировать». Как ощущение момента превратилось в эстетическую стратегию? И почему картины Моне, Ренуара и Писсарро до сих пор вызывают чувство лёгкости, будто мир на секунду стал яснее и мягче? Лектор: Полина Дьяконова — искусствовед, арт-директор. В стоимость включены напиток и красивый раздаточный материал.