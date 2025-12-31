Gazgolder New Year
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Новогодняя вечеринка в легендарном клубе Gazgolder, которая станет завершением целой эпохи перед официальным закрытием площадки 2 января 2026 года. В лайнапе: AGMA LIVE / AGATA / ANDRE P / BU:DI / GIVE DA SCRATCH / CANCELLED / KOODRY / MARK S & LEVANDOWSKIY / HANS HOLMAN / TUMAN / VOLEN SENTIR. FC
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