Мультиформатное творческое объединение впервые откроет свои двери в историческом особняке на Таганке, устроив коллаборацию с резидентами Gaz. В программе громкие клаб-шоу, хип-хоп и электроника: Brau Jza Kiza Mizantrope Placko Buwalda Cvpellv Low Liquid Ritn Tvoi Drug И другие…