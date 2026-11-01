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Мультиформатное творческое объединение впервые откроет свои двери в историческом особняке на Таганке, устроив коллаборацию с резидентами Gaz. В программе громкие клаб-шоу, хип-хоп и электроника: Brau Jza Kiza Mizantrope Placko Buwalda Cvpellv Low Liquid Ritn Tvoi Drug И другие…
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