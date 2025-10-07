ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Гастроужин в White rabbit

White Rabbit, Смоленская площадь, 3

Начало:

Завершение:

4250₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ужин для тех, кто готов получать удовольствие от еды и новой компании. Шесть незнакомых людей соберутся за одним большим столом, чтобы познакомиться и пообщаться, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Что входит в стоимость? – дегустация 10 блюд в формате шеринга* – участие в игре – классная компания (6 человек) *Шеринг в ресторане – формата заказа «в стол». Блюда делятся в равных частях на участников.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста