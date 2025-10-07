Ужин для тех, кто готов получать удовольствие от еды и новой компании. Шесть незнакомых людей соберутся за одним большим столом, чтобы познакомиться и пообщаться, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Что входит в стоимость? – дегустация 10 блюд в формате шеринга* – участие в игре – классная компания (6 человек) *Шеринг в ресторане – формата заказа «в стол». Блюда делятся в равных частях на участников.