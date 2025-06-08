6 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться, попробовать блюда и сыграть в гастрономическую игру. Ужин для тех, кто готов получать удовольствие от еды и новой компании! В стоимость входит 10 блюд в формате шеринга и игра.