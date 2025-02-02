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Игры
Еда
Про событие
6 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться, попробовать блюда и сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Ужин для тех, кто готов получать удовольствие от еды и новой компании! В стоимость входит: – 10 блюд в формате шеринга; – участие в игре. В стоимость не входят напитки.
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