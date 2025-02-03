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Гастропары к крепленым винам

улица Большая Полянка, 30

Начало:

Завершение:

4490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

С наступлением морозов меняются и предпочтения в напитках: хочется чего-то плотного и согревающего. Это идеальное время для знакомства с креплеными винами. На мероприятии узнаешь историю их появления, методы производства, сходства и различиях в зависимости от страны и региона. Ведущий расскажет о правильной подаче, подходящих бокалах и удачных гастрономических сочетаниях — чтобы ты смог применить новые знания дома. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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