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Гастрономический ужин «Путешествие во Францию»

Fetish Kafe, улица Ленинская Слобода, 19к2

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5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Fetish Kafe представляет новый формат гастрономических ужинов — увлекательное кулинарное путешествие по странам мира прямо в сердце Москвы. Что тебя ждёт? * Изысканная французская кухня * Отборные вина * Презентация блюд от шеф-повара * Интересные истории от сомелье Евгения * Уютная атмосфера и незабываемые впечатления * Великолепный вид на ночной город с террасы на крыше (в случае плохой погоды мероприятие пройдет в VIP зале) Меню вечера: * Тар-тар из тунца * Салат из рукколы, груши и сыра Дор блю * Жульен с креветками и грибами * Шоколадный мусс с клубникой Позволь себе погрузиться в атмосферу изысканного вечера, где каждое блюдо — произведение искусства, а каждое вино — новая глава в истории твоего гастрономического путешествия. Бронь в ТГ Количество мест ограничено

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