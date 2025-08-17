Fetish Kafe представляет новый формат гастрономических ужинов — увлекательное кулинарное путешествие по странам мира прямо в сердце Москвы. Что тебя ждёт? * Изысканная французская кухня * Отборные вина * Презентация блюд от шеф-повара * Интересные истории от сомелье Евгения * Уютная атмосфера и незабываемые впечатления * Великолепный вид на ночной город с террасы на крыше (в случае плохой погоды мероприятие пройдет в VIP зале) Меню вечера: * Тар-тар из тунца * Салат из рукколы, груши и сыра Дор блю * Жульен с креветками и грибами * Шоколадный мусс с клубникой Позволь себе погрузиться в атмосферу изысканного вечера, где каждое блюдо — произведение искусства, а каждое вино — новая глава в истории твоего гастрономического путешествия. Бронь в ТГ Количество мест ограничено