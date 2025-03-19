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Гастрономический ужин

клуб Bizarre, ул. Ленинская Слобода, 19к2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Представляем твоему вниманию эксклюзивный сет-меню от шеф-повара, посвящённый весеннему сезону и дарам моря. Каждый гость получит возможность погрузиться в мир изысканных вкусов и ароматов, где каждое блюдо идеально дополняется подобранными белыми винами. В программе вечера: Устрицы в новой интерпретации — запечённые с благородным пармезаном; Свежий салат с премиальными тигровыми креветками и нежными мидиями; Изысканное филе дорадо, фаршированное сезонными овощами под сливочным соусом; Завершит вечер изысканное творожное бланманже с клубникой. Каждое блюдо сопровождается специально подобранным белым вином, раскрывающим новые грани вкуса блюд. Профессиональный сомелье будет сопровождать твой вечер, делясь увлекательными историями о каждом вине, раскрывая секреты идеальных гастрономических сочетаний и отвечая на все твои вопросы о мире виноделия. Количество мест строго ограничено – всего 8 билетов Бронь места производится только после оплаты участия Подробности в ТГ: https://t.me/+l0OMXLhO1RozY2Y6

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