Возраст 18+
Еда
Про событие
Представляем твоему вниманию эксклюзивный сет-меню от шеф-повара, посвящённый весеннему сезону и дарам моря. Каждый гость получит возможность погрузиться в мир изысканных вкусов и ароматов, где каждое блюдо идеально дополняется подобранными белыми винами. В программе вечера: Устрицы в новой интерпретации — запечённые с благородным пармезаном; Свежий салат с премиальными тигровыми креветками и нежными мидиями; Изысканное филе дорадо, фаршированное сезонными овощами под сливочным соусом; Завершит вечер изысканное творожное бланманже с клубникой. Каждое блюдо сопровождается специально подобранным белым вином, раскрывающим новые грани вкуса блюд. Профессиональный сомелье будет сопровождать твой вечер, делясь увлекательными историями о каждом вине, раскрывая секреты идеальных гастрономических сочетаний и отвечая на все твои вопросы о мире виноделия. Количество мест строго ограничено – всего 8 билетов Бронь места производится только после оплаты участия Подробности в ТГ: https://t.me/+l0OMXLhO1RozY2Y6
Контакты
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи