Путешествие к готическим киноистокам — туда, где вампиры рождаются из теней, а страх становится изысканным искусством. С каждым днём все люди всё дальше от Бога и ближе к Самайну (Тыквенному Спасу, если угодно) — в воздухе витают намёки на древние тайны, а граница между мирами Мёртвых и Живых становится всё тоньше… Что, если заглянуть за её завесу? Что тебя ждёт: — Просмотр и обсуждение культовой картины Фридриха Вильгельма Мурнау 1922 г. — Закуски и напитки, создающие атмосферу мрака и загадочности, а также вдохновлённые немецкой кухней и вампирской тематикой Что будешь обсуждать: — Немецкий экспрессионизм. Как кризис послевоенной Германии повлиял на мировой кинематограф и жанр ужасов? — Бессмертный образ бессмертных персонажей. За что люди полюбили вампиров и как они менялись? — «Дракула. История любви» Л. Бессона — что это было? «Бывают тайны, о которых мы можем только догадываться, которые могут разрушаться лишь годами и по частям», — Брэм Стокер, «Дракула». Бери во внимание, что мероприятие вечернее, и при возможности заранее выстрой варианты маршрута до дома.