ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Гастрономический киновечер: «Носферату. Симфония ужаса»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Путешествие к готическим киноистокам — туда, где вампиры рождаются из теней, а страх становится изысканным искусством. С каждым днём все люди всё дальше от Бога и ближе к Самайну (Тыквенному Спасу, если угодно) — в воздухе витают намёки на древние тайны, а граница между мирами Мёртвых и Живых становится всё тоньше… Что, если заглянуть за её завесу? Что тебя ждёт: — Просмотр и обсуждение культовой картины Фридриха Вильгельма Мурнау 1922 г. — Закуски и напитки, создающие атмосферу мрака и загадочности, а также вдохновлённые немецкой кухней и вампирской тематикой Что будешь обсуждать: — Немецкий экспрессионизм. Как кризис послевоенной Германии повлиял на мировой кинематограф и жанр ужасов? — Бессмертный образ бессмертных персонажей. За что люди полюбили вампиров и как они менялись? — «Дракула. История любви» Л. Бессона — что это было? «Бывают тайны, о которых мы можем только догадываться, которые могут разрушаться лишь годами и по частям», — Брэм Стокер, «Дракула». Бери во внимание, что мероприятие вечернее, и при возможности заранее выстрой варианты маршрута до дома.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста