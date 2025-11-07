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Гастрономическая вечеринка со свечеварением

My Hygge Place, Духовской переулок, 17

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение. Что будет: — Фуршет с закусками и игристым вином — Научишься варить свечку в настоящих деревянным спилах, которая будет радовать более 45 часов — Используешь деревянный фитиль с имитацией звука потрескивания камина — Поиграешь в парфюмера и выберешь свой аромат из наличия Цветочные: цветочная фантазия, розовый сад, пионы и кожа, лемонграсс, шалфей и лайм Фруктовые: лимонный пирог, абрикосовое вино, печеное яблоко, вишнёвый чай, дикая клюква, карамель и виски Древесные: пачули, ветивер, кожа и древесина, терра инкогнита, амбра серебряная, камин, пало санто, бобы тонка Ты подберёшь свою интенсивность аромата, создавая насыщенный или легкий запах. Украсишь свечу, используя натуральные материалы из биосада: сушёные цветы розы, лаванды, статицы, мимозы , клевера, зелёные листочки эвкалипта, фисташкового дерева и др. украшения. Продолжительность мастер-класса: 2-3 часа Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

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