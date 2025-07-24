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Про событие
Легендарный сомелье Григорий Калинич — золотой призёр Wine Spectator Awards 2024 — проведёт тебя по лабиринту вкусов и ароматов. Тебе предстоит раскрыть тайну вина: угадать его сорт и родину, а подсказками станут изысканные закуски —от брускетты с уткой и малиновым конфитюром до нежных медальонов из говядины. каждый вкус — это намёк, каждый аромат — ключ к разгадке. Погрузись в игру, где вино говорит, а ты слушаешь. По промокоду KAVER15 действует скидка 15%
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