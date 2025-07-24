ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Гастрономическая игра

Кибердом, 2-я Звенигородская улица, 12с18

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Легендарный сомелье Григорий Калинич — золотой призёр Wine Spectator Awards 2024 — проведёт тебя по лабиринту вкусов и ароматов. Тебе предстоит раскрыть тайну вина: угадать его сорт и родину, а подсказками станут изысканные закуски —от брускетты с уткой и малиновым конфитюром до нежных медальонов из говядины. каждый вкус — это намёк, каждый аромат — ключ к разгадке. Погрузись в игру, где вино говорит, а ты слушаешь. По промокоду KAVER15 действует скидка 15%

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста