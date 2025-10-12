Основная идея игры — отгадать ингредиенты блюда, которое пробуешь с закрытыми глазами. При этом мешать мирным жителям будет гастромафия, которая знает, что находится в тарелке, и будет стремиться сбить тебя с толку. В каждом раунде участники пробуют одно блюдо, каждое из которых состоит из 3 ингредиентов. Задача игроков — правильно назвать все три в 4 раундах после слепой дегустации. Что входит в стоимость? - Welcome-закуски; - Сет из 4-х блюд; - Безалкогольный или алкогольный напиток.