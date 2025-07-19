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  1. Москва
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Гастромафия

Муссон, улица Коровий Вал, 5

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Основная идея игры — отгадать ингредиенты блюда, которое пробуешь с закрытыми глазами. При этом мешать мирным жителям будет гастромафия, которая знает, что находится в тарелке, и будет стремиться сбить тебя с толку. В каждом раунде участники пробуют одно блюдо, каждое из которых состоит из 3 ингредиентов. Задача игроков — правильно назвать все три в 4 раундах после слепой дегустации. Что входит в стоимость? - Welcome-закуски; - Сет из 4-х блюд; - Безалкогольный или алкогольный напиток.

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