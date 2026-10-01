Турнир трёх волшебников уже начался. Кубок огня сделал свой выбор. А где-то во тьме готовится ритуал, который изменит всё. Тот-Кого-Нельзя-Называть возвращается. Тёмные силы набирают мощь, граница между мирами истончается, и даже стены Хогвартса больше не кажутся надёжной защитой. Но у нас есть то, чего не было у волшебников прошлого, — музыка, способная объединить сотни людей в одну силу. Тебе предстоит провести эту ночь вместе со всеми. Не дать тьме поглотить звук. Не позволить магии угаснуть. И доказать: пока ты и все вокруг едины, никакое тёмное заклинание не остановит тебя.