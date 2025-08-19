Погрузишься в мир фэнтези и узнаешь, как сказки возвращают волшебство в будни современного человека. Фэнтезийные сказки уходят корнями в рыцарские романы и произведения эпохи романтизма. На лекции разберёшься, как зародился этот жанр, при чём тут оксфордские профессора, почему читать эти истории можно в любом возрасте, а ещё узнаешь: Как попасть в Нарнию; Почему весь мир полюбил Гарри Поттера; Как сказки-фэнтези связаны с христианством; Как Клайв Льюис создавал свои произведения, чем ему помогал Джон Толкин и за что Льюиса критикует Джоан Роулинг. Лекцию ведёт Алексей Яковлев — историк литературы. Эта совместная лекция Синхронизации и MEOW Bar. Тебя ждут: Уютная локация в центре Москвы на Кузнецком мосту Коктейль, разработанный под тему лекции Небольшие группы до 20 человек — закрытое комьюнити единомышленников Топовые лекции и спикеры Синхронизации