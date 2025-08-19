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«Гарри Поттер» и «Хроники Нарнии»: как сказки-фэнтези покорили мир

Мяу
ул. Кузнецкий мост 19 с1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Погрузишься в мир фэнтези и узнаешь, как сказки возвращают волшебство в будни современного человека. Фэнтезийные сказки уходят корнями в рыцарские романы и произведения эпохи романтизма. На лекции разберёшься, как зародился этот жанр, при чём тут оксфордские профессора, почему читать эти истории можно в любом возрасте, а ещё узнаешь: Как попасть в Нарнию; Почему весь мир полюбил Гарри Поттера; Как сказки-фэнтези связаны с христианством; Как Клайв Льюис создавал свои произведения, чем ему помогал Джон Толкин и за что Льюиса критикует Джоан Роулинг. Лекцию ведёт Алексей Яковлев — историк литературы. Эта совместная лекция Синхронизации и MEOW Bar. Тебя ждут: Уютная локация в центре Москвы на Кузнецком мосту Коктейль, разработанный под тему лекции Небольшие группы до 20 человек — закрытое комьюнити единомышленников Топовые лекции и спикеры Синхронизации

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