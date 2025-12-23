Битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И, быть может, именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.