В Доме Simple Music прозвучат любимые композиции из фильмов про Гарри Поттера. Мир Гарри Поттера – добрая, сказочная история, узнаваемые образы находят отклик в душах людей из самых разных культур. Сирота, наделённый могучей силой, вместе с друзьями противостоит настоящему злу. Это заставляет сопереживать ему и следить за развитием сюжета. Когда за окном разворачивается зимняя сказка, очень хочется ещё глубже прочувствовать это особенное настроение. А музыку в этих фильмах иначе как «волшебной» не назовёшь. Композитор-обладатель Оскара Джон Уильямс смог создать такой аудиоряд, который стал полноценным дополнительным измерением во вселенной Гарри Поттера. Музыканты студии Simple Music Ensemble смогли по-своему переосмыслить мелодии Джона Уильямса, в том числе используя возможности чарующего виброфона, и воссоздать мир Гарри Поттера в зале Дома Simple Music.