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Фестивали
Про событие
Винтажный эксклюзив, причудливые вещицы, редкие сокровища, базовая классика на лето и другое волшебство, которое можно носить и использовать, как твоей душе угодно. Цены: от 0р. (образ бесплатно за участие в акции) 300р. за классные шмотки, которые точно не встретишь в массмаркете 500–1000р. за редкие находки, брендовые и винтажные вещи, кастомный эксклюзив (не участвуют в акции за 0р.) Что тебя ждёт: — базовые шмотки на осень — винтажные футболки, платья, рубашки, джинсы, пиджаки и верхняя одежда — странные (но очень стильные) свитеры и кофты — обувь, украшения, сумки, книги, предметы декора и другие классные безделушки Как получить вещи* бесплатно? — подпишись на канал (https://t.me/swamp_cw) — сделай репост анонса в Telegram или в любой другой соцсети и расскажи, чем тебе так полюбились гаражки — собери самый классный образ (будут выбирать все вместе) из понравившихся вещей за 300р. — если станешь победителем, забирай его бесплатно.
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