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[отменено] Гамлет. Крылатское

Пространство 37А (точный адрес можно будет узнать у бота)

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Выставки

Про событие

Показ переносится на неопределённый срок. Экспериментальный фильм, перфоманс. Кинопоказ и дискуссия «Гамлет.Крылатское» экспериментальный фильм, в основе которого лежит пьеса Уильяма Шекспира. Центральное высказывание этого фильма реализуется в его социальной форме. Современный художник Алек Петук совместно с жителями района Крылатского в течении нескольких месяцев выбирали литературную основу (нарратив) для производства фильма. В качестве управляющей ситуацией моделью был выбран принцип демократического централизма, — как своеобразная перекличка между центром (коллектив) и периферией (индивид). Итогом стал часовый фильм, который раскалывается на множество взглядов на Шекспира, и на мир в целом, от каждого из участников этого проекта. Этот фильм-перформанс организаторы приглашают посмотреть вместе с его участниками и присоединиться к его обсуждению после. Вход — донат. Чтобы узнать адрес, пиши боту в тг слово «Гамлет»: https://t.me/cult_ura_bot

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