Сольный концерт известного ростовского стендап-комика, участника шоу Стендап на ТНТ, финалиста Камеди Баттл и участник СтендапРостов, Гамлета Карояна. Во время концерта ты можешь заказывать блюда и напитки из полноценного меню — в клубе есть собственная кухня. А до или после выступления — возвращаться на веранду, чтобы продолжить вечер.