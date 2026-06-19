Гамлет Кароян. Сольный концерт
улица Покровка, 17с5
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от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт известного ростовского стендап-комика, участника шоу Стендап на ТНТ, финалиста Камеди Баттл и участник СтендапРостов, Гамлета Карояна. Во время концерта ты можешь заказывать блюда и напитки из полноценного меню — в клубе есть собственная кухня. А до или после выступления — возвращаться на веранду, чтобы продолжить вечер.
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