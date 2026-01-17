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Про событие
Одно из самых душевных и теплых мероприятий этой зимы — Фестиваль настольных игр GamesDay в формате Большой Игротеки. В основе фестиваля — насыщенная программа с интереснейшими активностями, турнирами по увлекательным играм, фотозонами и презентациями новинок в мире настолок. Никогда раньше не играл в настольные игры? Это не имеет значения! Каждый, от мала до велика, сможет найти занятие себе по душе на Игротеке. Любишь соревноваться и побеждать? Участвуй в турнире! Хочешь увидеть последние новинки и приобрести что-то новое в свою коллекцию? Будет ярмарка! Настольные игры — это опыт, который можно разделить с друзьями и близкими, завести новые интересные знакомства и раскрыть в себе новые качества. Больше информации о правилах, ответы на вопросы и расписании: https://vk.com/gamesday_mos
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