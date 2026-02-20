Лекция о мистической жене Сальвадора Дали. Вокруг этой русской женщины много тайн, легенд и недосказанности. Что это была за сила, талант – вдохновлять? Какие роли в своей жизни отводил ей Дали? Под покровительством Галы художник проходит удивительный путь от чудака до мировой звезды! Смог бы он без неё достичь высот? Что на этот счёт думал сам гений? В программе: — тайна её происхождения, и как Елена Дьяконова стала всем известной Гала; — жизнь ДО встречи с Сальвадором: чахотка, переезд в Европу во время войны, первый муж, ненависть со стороны парижской богемы и многое другое; — девиз Гала: «Я не прогуливаюсь, я шагаю!»; — её «шаги», приведшие Дали к славе и признанию; — последние годы в «уединении» в собственном замке Пуболь. Лектор: Анна Политова, режиссёр-постановщик, актриса, педагог. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.