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Fuselab

Берёзка, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночной фестиваль лейбла в «Берёзке». На двух сценах выступят главные герои и серые кардиналы лейбла — те самые артисты, релизы которых ты слушал в последние пятнадцать лет. Fuselab — это цифровая летопись российской электроники, которая сумела зафиксировать становление и развитие сцены. В начале 2010-х на лейбле звучали нетипичные формы бейс-музыки, эксперименты с гэрриджем и глитч-хопом, в середине — вапорвейв и лэптопный эмбиент, в конце — утопическое лоуфай-техно и нью-эйдж. Сегодня определить жанровые границы Fuselab невозможно — он буквально остаётся лабораторией фьюжна, как и было задумано его основателями. Summer Of Haze, Moa Pillar, Ishome, AL-90, Пайта, Dirty Glassez, Broosnica, X.Y.R., Monokle, NWIII, Modul, Вика Кучак, Galun, Computer Graphics — вероятно, даже этот неполный список резидентов скажет о лейбле красноречивей любых слов.

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