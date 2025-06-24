Импров-френдинг — это ламповые знакомства в формате импровизации. Считается, что после универа количество близких связей только сокращается. Как вообще завести друзей в большом городе? Знакомиться в дейтингах? Искать единомышленников на работе? А что, если собеседник совсем в этом не заинтересован и будет неловко? Ребятам из ИмпроКультуры знакомы эти чувства, поэтому они приготовили для тебя бережные форматы, которые помогут раскрепоститься и наладить контакт с другими участниками. Что тебя ждёт: - Импровизационная разминка, актерские упражнения, чтобы познакомиться и настроиться на общую волну; - Работа в парах, чтобы повзаимодействовать с максимальным количеством участников.