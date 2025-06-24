ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Френдинг. Здесь заводят друзей

Студия Photoplay, зал №1, ул.Каланчёвская, 17с1

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 16+
Стендап
Игры
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Импров-френдинг — это ламповые знакомства в формате импровизации. Считается, что после универа количество близких связей только сокращается. Как вообще завести друзей в большом городе? Знакомиться в дейтингах? Искать единомышленников на работе? А что, если собеседник совсем в этом не заинтересован и будет неловко? Ребятам из ИмпроКультуры знакомы эти чувства, поэтому они приготовили для тебя бережные форматы, которые помогут раскрепоститься и наладить контакт с другими участниками. Что тебя ждёт: - Импровизационная разминка, актерские упражнения, чтобы познакомиться и настроиться на общую волну; - Работа в парах, чтобы повзаимодействовать с максимальным количеством участников.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста