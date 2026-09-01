Возраст 18+
Игры
Про событие
В четверг пройдёт мероприятие с играми. Знакомство друг с другом и игры в настолки — так получится узнать друг друга не только через разговор, но и через игровое взаимодействие. Во что будешь играть: Седьмое чувство — игра, которая предлагает проявить креатив и поразмышлять над странными вещами, найти аргументы для самых абсурдных решений и убедить других в их верности. Дэни — игра с ассоциациями, через которую ты сможешь понять, насколько похоже или по-разному мыслите друг с другом; Тебя ожидает спокойное знакомство вечером с играми в небольшой компании.
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