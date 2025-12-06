Что тебя ждёт? 1. Пообщаешься с другими участниками 2. Напишешь короткий рассказ о дружбе с другими участниками 3. Заполнишь игровую карточку «бинго» для знакомства 4. Узнаешь, как тебя видят другие — получишь портрет, нарисованный ими (навыки рисования не нужны!) 5. Найдёшь общие интересы, а может, новых друзей 6. Уйдёшь с приподнятым настроением (и с портретом!) Обрати внимание: запись в ТГ, в самом антикафе необходимо будет оплатить время, которое было проведено на мероприятии (3,5 рубля в минуту). В тариф антикафе входят безлимитные кофе, чай, какао, сладости.