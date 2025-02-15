Музыкальный вечер «French Jazz» в особняке Хлудова продолжит цикл культурных событий Франко-российской торгово-промышленной палаты в исторических домах. Ты услышишь нестареющие хиты Эдит Пиаф, Патрисии Каас, Zaz и других французских шансонье в исполнении вокалистки Полины Литвиновой и бэнда «A Paris». Приятный тембр певицы, глубокие, бархатные звуки контрабаса, гармония и лёгкость клавишных и ритмичность кахона перенесут тебя в парижский джаз-клуб, где можно побыть наедине с музыкой в самом центре большого города. Концерт «French Jazz» – это возможность провести незабываемый вечер в компании друзей или второй половинки, наслаждаясь культовой французской музыкой в новой аранжировке и атмосферой старинного особняка.