Псевдоним Free Flow Flava означает «свободное течение» (free flow) и «клан» (flava) — объединение людей по схожим интересам. В своей музыке он сочетает олдскульный хип-хоп с народным звучанием восточно-азиатского (в основном японского) фольклора, использует сэмплы из старых фильмов про ниндзя, самураев и аниме.