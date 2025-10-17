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Free Flow Flawa

Сущевская, 21, стр. 10

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от 1250₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Псевдоним Free Flow Flava означает «свободное течение» (free flow) и «клан» (flava) — объединение людей по схожим интересам. В своей музыке он сочетает олдскульный хип-хоп с народным звучанием восточно-азиатского (в основном японского) фольклора, использует сэмплы из старых фильмов про ниндзя, самураев и аниме.

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