Волшебный вечер в атмосфере уюта и тепла под великолепный джаз, в необычном ресторане-галерее в легендарной высотке на Котельнической набережной. Роскошный концерт, посвящённый великому джазовому исполнителю Фрэнку Синатра, а также другим легендарным композициям джаза 60-х. Ты отправишься в путешествие по Америке 50–60-х годов! В этот прекрасный вечер ты окунёшься в золотую джазовую эпоху XX века и почувствуешь себя на роскошной вечеринке в духе великого Гэтсби. Алекс Абра — блистательный певец, обладающий выразительной исполнительской манерой. Он прекрасно передаёт характерный свинг знаменитых композиций из репертуара Фрэнка. Главная особенность всех концертов Алекса — это ощущение, что ты пришёл на вечеринку к лучшему другу, чтоб приятно пообщаться за бокалом вина. В программе вечера — легендарные хиты: Fly Me to the Moon My Way New York, New York Strangers in the Night и другие любимые композиции эпохи.