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Fra Angeliko дебютируют в акустике. После долгого молчания — новый виток, новая энергия и долгожданная премьера третьего альбома. Хрупкая лирика, резкие ритмы, искренние тексты. Всё, за что вы полюбили Fra Angeliko — впервые прозвучит без электричества в первом отделении концерта. Без фуза и шиммера, воздушные кружева акустических гитар сплетаются в знакомые треки . Math-rock, пост-хардкор, инди — живые, уязвимые, настоящие.
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