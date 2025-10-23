Однажды в городском парке модный фотограф снимает целующуюся пару. Позднее при фотоувеличении он замечает, что за идиллической картинкой прячется серьёзное преступление. Тень, силуэт, оружие? Тайна кадра затягивает его, но чем глубже он погружается в нее, тем дальше ускользает ключ к истине. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.